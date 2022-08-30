Гром среди ясного неба: Лолита покинула Россию

Гром среди ясного неба: Лолита покинула Россию
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявление звезды устроило переполох

Очевидно, что текущее положение дел в мировом пространстве оставляет желать лучшего. На фоне отъезда за границу многих бывших именитых любимцев россиян каждое новое известие о пересечении российской границы заставляет людей встревожиться. Так произошло и в случае со знаменитой российской певицей Лолитой Милявской. Дива покинула нашу страну.

Стоит отметить, что в информационном пространстве весьма бурно отреагировали на решение Лолиты. Внезапная поездка заставила людей поволноваться.

Впрочем, повода для переживаний нет. Знаменитость просто неожиданно решила собрать вещи и отправиться в отпуск. С другой стороны, в российской столице начинается осенняя пора, а курорты продолжают радовать туристов бархатным сезоном. Как сообщает "Пятый канал", Лолита планирует провести ближайшую недельку в теплой Болгарии.

Стоит отметить, что певица явно хорошо понимает, какие настроения царят в обществе. О своем отъезде знаменитость лично объявила в телеграм-канале. Там же она подчеркнула, что покидает родное государство всего на неделю и после короткого отпуска обязательно вернется в Россию и продолжит работать. Таким образом Лолита постаралась успокоить разволновавшихся поклонников.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Американцы признали провал: "ужасный" прогноз для России не оправдался

Российская экономика сумела удивить западных экспертов

Латыши окаменели после выступления Вайкуле на русском языке

Только со временем собравшася публика расслабилась и поддержала певицу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей