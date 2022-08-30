Заявление звезды устроило переполох

Очевидно, что текущее положение дел в мировом пространстве оставляет желать лучшего. На фоне отъезда за границу многих бывших именитых любимцев россиян каждое новое известие о пересечении российской границы заставляет людей встревожиться. Так произошло и в случае со знаменитой российской певицей Лолитой Милявской. Дива покинула нашу страну.



Стоит отметить, что в информационном пространстве весьма бурно отреагировали на решение Лолиты. Внезапная поездка заставила людей поволноваться.

Впрочем, повода для переживаний нет. Знаменитость просто неожиданно решила собрать вещи и отправиться в отпуск. С другой стороны, в российской столице начинается осенняя пора, а курорты продолжают радовать туристов бархатным сезоном. Как сообщает "Пятый канал", Лолита планирует провести ближайшую недельку в теплой Болгарии.

Стоит отметить, что певица явно хорошо понимает, какие настроения царят в обществе. О своем отъезде знаменитость лично объявила в телеграм-канале. Там же она подчеркнула, что покидает родное государство всего на неделю и после короткого отпуска обязательно вернется в Россию и продолжит работать. Таким образом Лолита постаралась успокоить разволновавшихся поклонников.