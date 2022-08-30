Свет на ситуацию пролила родственница знаменитостей

В последнее время Валентин Юдашкин все реже появляется в информационном пространстве. Сраженный тяжелым онкологическим заболеванием модельер продолжает бороться за свою жизнь вместе с супругой Мариной. Однако, по мнению их родственницы, семейство есть, в чем упрекнуть.



Стоит отметить, что в качестве недовольной стороны выступила знаменитая оперная певица Марина Максакова. Ее племянник женат на дочке Юдашкиных Галине, поэтому дива по праву считается частью звездного семейства.

Однако, сложилось так, что отношения между родственниками не самые уважительные. Максакова весьма резко высказалась о семье модельера. Музыкальная дива считает Валентина и его супругу людьми, которые на все готовы ради светских тусовок. При этом жена Юдашкина, по словам оперной певицы, всего лишь парикмахерша, которой, видимо, и вовсе не место в "высшем свете".

"Юдашкин и его жена страшно любят всякие тусовки. С какой-то одержимостью лезли в светскую жизнь – это у них мания" – откровенничает певица.

При этом Максакова подчеркнула, что дочка знаменитостей Галина очень тихий и спокойный человек, который во всем соглашается с родителями.