Артистке припомнили ее отношение к бывшему мэру

Несколько лет назад, еще в годы, когда Евгений Ройзман был главой Екатеринбурга, Алла Пугачева лестно высказывалась о политическом деятеле. Журналист Михаил Шахназаров осудил певицу за ее оценку работы мэра, передает "Телепрограмма".

По его словам, Примадонна однажды сказала, что завидует Екатеринбургу, поскольку у города есть Ройзман – эту фразу использовали даже в предвыборной компании политика почти десять лет назад.

"Какая прелесть. У вас есть Ройзман. И что, он сделал Екатеринбург "городом счастья"? Не сделал", – возмутился он.

Шахназаров заявил, что мэр в свое время продвигал повестку ЛГБТ.

После возвращения в Россию Алла Пугачева молчит о политической жизни как внутри, так и снаружи страны. Артистка уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации – по ее словам, она проходила лечение и отдыхала, передает МИР 24.

Евгений Ройзман, в свою очередь, недавно был задержан по делу о дискредитации российской армии – поводом стал один из его роликов на YouTube. Суд в Екатеринбурге в качестве меры пресечения назначил запрет на посещение публичных мест и мероприятий, общение без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправление и получение почты, а также использование интернета, передает Общественная служба новостей.