Причиной могут быть слова, сказанные звездой полгода назад

В московский Тверской суд поступило дело о нарушении актрисой Кристиной Асмус по статье 20.3.3, Ч. 1, касающейся дискредитации Вооруженных Сил России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает StarHit.

Наказание, если ее вина подтвердится, будет административным – до 50 тысяч рублей штрафа, передает РИА ФАН. Ранее подобный приговор вынесли лидеру ДДТ Шевчуку. Что именно сказала артистка не утоняется.

В начале спецоперации Асмус стала одной из российских знаменитостей, кто призывал остановить боевые действия на Украине.

"Страх и боль. Молю, остановите все это", – приводит ее слова Spletnik.

Позже в соцсетях она делилась, что испытывает ужасные чувства по поводу российско-украинского конфликта – не спала ночью и плакала, молясь о том, чтобы у ее ребенка было беззаботное детство.