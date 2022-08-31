Звезды мужского пола тоже уважают откровенный контент

В последнее время знаменитости предпочитают привлекать к себе внимание публики не успехами на творческом поприще, а более простым способом. Откровенные фотографии с оголенными частями тела уже наводнили все интернет-пространство. На этот раз похвастаться своими телесами решил выпускник нашумевшего в свое время музыкального телепроекта "Фабрика звезд" Прохор Шаляпин.



Артист, который редко радует публику новыми хитами, судя по всему, проводит время на тропическом курорте. Кадрами оттуда любимец женщин и поделился со своей аудиторией. Стоит отметить, что для летней фотосессии Прохор выбрал весьма откровенный наряд. Его одеяние ограничилось яркими черно-белыми трусами с кричащей желтой окантовкой.

Как оказалось, певец является поклонником классических плавок, а не более современных плавательных шортов. С другой стороны, возможно Шаляпин стремился подчеркнуть свое мужское достоинство, и именно поэтому выбрал обтягивающие трусы.

Как бы там ни было, фотография получилась очень пикантной. С одной стороны виднеются явно вызывающие у Прохора гордость мужские причиндалы, а с другой стороны рельефный звездный зад. Женская часть аудитории артиста точно осталась довольной.