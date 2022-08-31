Собчак поделилась интимным фото с Горбачевым

Собчак поделилась интимным фото с Горбачевым
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик скончался накануне

Вчера, 30 августа, прекратился земной путь первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Смерть политика стала важным для России событием. Многие делятся историями, связанными с покойным. Так, знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак решила выложить личный кадр, на котором запечатлена с государственным деятелем.

Стоит отметить, что снимок оказался весьма пикантным. Как сообщила "блондинка в шоколаде", фотограф запечатлел момент, когда Горбачев пришел на премьеру проекта Ксении "Дело Собчака". Он явно с большой симпатией относился к телеведущей. На фотографии политик нежно протягивает руку к ее подбородку.

Также знаменитость поведала, что в ее семействе с большим уважением относились к покойному. Сама Ксения впервые увидела Горбачева по телевизору. Тогда он показался ей "забавным мужчиной с кляксой на голове". Однако когда Горбачев приходил в гости к отцу знаменитости, Анатолию Собчаку, еще юная тогда Ксения сразу поняла, что ничего забавного в этом серьезном человеке нет.

По словам Ксении, ее семейство считало Горбачева выдающейся исторической личностью, которая оказала огромное влияние на мировые процессы.

Напомним, Михаил Горбачев скончался в больнице после продолжительной болезни. У бывшего генсека были серьезные проблемы с почками.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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