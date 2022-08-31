"Мячи на месте": резко похудевшая Седокова выставила напоказ подтянутый зад

"Мячи на месте": резко похудевшая Седокова выставила напоказ подтянутый зад
Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вела непримиримую борьбу с лишними килограммами

Известная российская певица Анна Седокова славится своей готовностью быть откровенной с многомиллионной армией фанатов. Девушка спокойно рассказывает о перипетиях, которые происходят в ее жизни, также не стесняется обсуждать проблемы собственной фигуры. Недавно Анна сильно пополнела, однако уже успела избавиться от ненавистных килограммов.

Как оказалось, многие поклонники Седоковой всерьез переживали по поводу ее ягодиц. Известно, что при активной борьбе с лишним весом частенько страдают и пышные женские прелести. Однако в случае бывшей солистки нашумевшей в свое время музыкальной группы ВИА "Гра" этого не случилось.

Анна решила успокоить армию своих фанатов и наглядно продемонстрировала, что роскошные звездные ягодицы все также поражают сознание мужской части населения своими выдающимися округлыми формами.

"Для тех, кто переживал. Мячи на месте", – сопроводила пикантный кадр комментарием певица.

На снимке девушка позирует вполоборота, так, чтобы хорошо было видно ее прокаченные ягодицы. Стоит отметить, что формы знаменитости выглядят потрясающе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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