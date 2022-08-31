Люди теряются в догадках, что произошло с их кумиром

Внимание общественности к знаменитой российской актрисе Ренате Литвиновой резко возросло после того, как она решила спешно отчалить из России аккурат на фоне старта специальной военной операции по защите населения Донбасса. Теперь каждое появление Литвиновой в информационном пространстве производит фурор. Впрочем, актриса сама делает все для того, чтобы привлечь к себе внимание.



Недавно в Сети начались бурные обсуждения нового снимка именитой артистки. Стоит отметить, что Литвинова никогда не боялась экспериментировать и частенько выглядит весьма экстравагантно. Похоже, на этот раз она превзошла сама себя.

Для новой фотосессии кинодива надела странный халат с пышным жабо и голубую атласную шапочку. Чтобы добавить оригинальность кадру, актриса скрючилась – на снимке стройная знаменитость заметно горбится. Изюминкой фото стали необычные золотые очки с выпученными глазами.

Рената действительно умеет удивлять. Необычный образ для фотосъемки получил бурный отклик в интернет-пространстве. Многие похвалили Литвинову за смелость и оригинальность. Отдельные дифирамбы получила физическая форма 55-летней знаменитости – Рената продолжает поражать людей своей девичьей стройностью.