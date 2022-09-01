Поклонники позавидовали незнакомцу

Знаменитая российская юмористка Юлия Михалкова постоянно эпатирует публику откровенным контентом и смелыми выходками. На этот раз в интернет-пространстве активно обсуждают пикантный кадр, на котором между звездных ног артистки орудует незнакомец.



Стоит отметить, что решение Михалковой покинуть знаменитое юмористическое телешоу "Уральские пельмени" не поставило крест на ее популярности. Знаменитость ушла из проекта несколько лет назад, однако продолжает мелькать на первых полосах модных журналов. Дело в том, что девушка обладает роскошной внешностью и особой харизмой.

Разумеется, внимание общественности к Михалковой привлекает и череда скандальных инцидентов. Снимок звезды с гостем между ног наделал много шума.

На кадр попал момент, когда Юлия стоит враскорячку, согнув ноги в коленях. В этот момент некий мужчина присел и находится практически на уровне самых интимных зон Михалковой. Более того, незнакомец нежно потирает звездную ногу Юлии.

Можно предположить, что таким образом помощник проявляет заботу и помогает звезде одеться. В любом случае поклонники позавидовали незнакомцу и признались, что с радостью оказались бы на его месте.