Гурцкая явилась в Кремль в голом платье

Гурцкая явилась в Кремль в голом платье
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Образ звезды поразил окружающих

Известная российская певица Диана Гурцкая не относится к числу тех знаменитостей, которые привлекают внимание к собственной персоне исключительно за счет скандальных выходок. Обычно внимание общественности концентрируется на творчестве незрячей исполнительницы. Однако иногда и интеллигентные артисты попадают в щекотливые ситуации.

Так, бурное обсуждение в интернет-пространстве вызвал наряд Гурцкой, в котором она явилась на празднование Дня знаний в Кремль. Артистка решила отдать должное современным модным тенденциям и облачилась в так называемое "голое платье".

Наряд телесного цвета создает впечатление, что на его обладателе практически ничего не надето. В случае с Гурцкой самые пикантные части тела были едва прикрыты полосками ткани.

Диана Гурцкая. Фото: Фотобанк PersonaStars.com

Все бы ничего, но появиться в таком виде перед школьниками – весьма смелая затея. По крайней мере, вид полуголой знаменитости вызвал широкий резонанс – образ Народной артистки Дианы Гурцкой обсуждает все интернет-пространство.

Впрочем, как бы там ни было, главное, что 44-летняя певица находится в отличной форме и продолжает радовать глаз многомиллионной армии своих фанатов.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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