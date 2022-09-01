Образ звезды поразил окружающих

Известная российская певица Диана Гурцкая не относится к числу тех знаменитостей, которые привлекают внимание к собственной персоне исключительно за счет скандальных выходок. Обычно внимание общественности концентрируется на творчестве незрячей исполнительницы. Однако иногда и интеллигентные артисты попадают в щекотливые ситуации.

Так, бурное обсуждение в интернет-пространстве вызвал наряд Гурцкой, в котором она явилась на празднование Дня знаний в Кремль. Артистка решила отдать должное современным модным тенденциям и облачилась в так называемое "голое платье".

Наряд телесного цвета создает впечатление, что на его обладателе практически ничего не надето. В случае с Гурцкой самые пикантные части тела были едва прикрыты полосками ткани.

Все бы ничего, но появиться в таком виде перед школьниками – весьма смелая затея. По крайней мере, вид полуголой знаменитости вызвал широкий резонанс – образ Народной артистки Дианы Гурцкой обсуждает все интернет-пространство.

Впрочем, как бы там ни было, главное, что 44-летняя певица находится в отличной форме и продолжает радовать глаз многомиллионной армии своих фанатов.