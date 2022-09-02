Собчак в миниатюрном бикини показала широкую щель

Собчак в миниатюрном бикини показала широкую щель
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда поделилась снимком с отпуска

Ксения Собчак решила проводить лето, опубликовав в своих соцсетях фотографию в черном бикини, сделанную во время отдыха в Турции. Она отметила, что для нее эти три месяца оказались странными, но счастливыми. 

На снимке звезда решила попозировать в профиль, аккуратно уместившись в горной щели. 

"Мир треснул, а ты в бикини", – написала она. 

Фото: соцсети

Публикация набрала более 40 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Некоторые поддержали немного ироничный тон знаменитости. 

"Бикини очень важно для любой щели", "Из ж можно выбраться, как бы говорит это фото", – пишут пользователи.

Кто-то подумал, что этой публикацией звезда решила спародировать Ольгу Бузову, которая в последнее время часто выставляет фотографии в купальнике. 

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