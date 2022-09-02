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Ксения Собчак решила проводить лето, опубликовав в своих соцсетях фотографию в черном бикини, сделанную во время отдыха в Турции. Она отметила, что для нее эти три месяца оказались странными, но счастливыми.
На снимке звезда решила попозировать в профиль, аккуратно уместившись в горной щели.
"Мир треснул, а ты в бикини", – написала она.
Публикация набрала более 40 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Некоторые поддержали немного ироничный тон знаменитости.
"Бикини очень важно для любой щели", "Из ж можно выбраться, как бы говорит это фото", – пишут пользователи.
Кто-то подумал, что этой публикацией звезда решила спародировать Ольгу Бузову, которая в последнее время часто выставляет фотографии в купальнике.
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