В обвинительном заключении почти 50 страниц

Поп-звезда из Турции, певица Гюльшен может получить три года тюремного заключения из-за инкриминируемого ей обвинения – ее обвинили в "разжигании вражды и ненависти" из-за высказывания по поводу религиозных школ. Исполнительницу ранее заключили в тюрьму, однако спустя несколько дней отпустили, заменив камеру на домашний арест.

Как отмечает источник, 46-летняя исполнительница дала весной концерт, где пошутила, что ее коллег из команды "совратили" после посещения одной религиозной школы.

Против звезды фигурируют свыше ста заявлений, включая доносы от частных лиц. Обвинительное заключение – на 48 страниц.

Сама звезда утверждает, что никого не пыталась оскорбить или опорочить – Гюльшен заявила, что уважает чувства верующих.

"Партия справедливости и развития" Эрдогана основана на идее умеренного ислама и возглавляется бывшими участниками медресе "Имам Хатип", в которых готовят имамов.

