Что побудило такое сказать артиста - непонятно

Скандальный артист Алексей Панин, который переехал жить в солнечную Испанию из России, опубликовал в Сети ролик, на котором выдал шокирующие для фолловеров и пользователей Сети слова.

Со слезами на глазах актер рассуждал о каком-то фильме про Германию, где уничтожались и русские, и украинцы, и поляки. А затем актер пошел дальше и заявил, что верить в этом мире никого нельзя, после чего выступил с призывом уничтожать русских – по крайней мере, так пишут медиа.

"Убивайте этих русских! Убивайте, кого только можно!" – приводит CTNews слова актера.

Кстати, как-то Алексей поделился своими впечатлениями после возвращения в РФ – решил навестить дом перед новогодними праздниками и загрустил от увиденного. Правда, не стал уточнять, что стало причиной уныния.