Умер артист из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"

Умер артист из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"
Фото: www.pixabay.com
Звезды не стало на 47-м году жизни

Несколько дней назад в культурной среде произошла страшная трагедия. Оборвался земной путь выдающегося российского артиста Сергея Николаева. Жизнь любимца публики внезапно прекратилась в 46 лет. Скоропостижная смерть знаменитости стала большим ударом для его родных, близких, коллег, а также многочисленных поклонников.

Такой информацией поделились в театре "Комедианты", в этом культурном заведении артист блистательно выступал много лет. В театре не стали уточнять, что послужило причиной внезапной смерти знаменитого актера.

Траурная церемония прощания с Сергеем Николаевым состоится в стенах родного культурного учреждения в понедельник, 5 сентября.

Российскому зрителю покойный артист известен по ролям в таких известных сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Мажор-2". Его внезапный уход стал большой потерей для культурной жизни Северной столицы. Николаев пользовался огромным успехом у театральных зрителей Санкт-Петербурга.

Источник: Театр "Комедианты" ✓ Надежный источник
новости партнеров

США зря проигнорировали главное предостережение Путина – американский аналитик

Западные эксперты с ужасом наблюдают за действиями Вашингтона

Медведев готов перекрыть Европе газовый вентиль

Чтобы все знали цену своему безумию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей