Звезды не стало на 47-м году жизни

Несколько дней назад в культурной среде произошла страшная трагедия. Оборвался земной путь выдающегося российского артиста Сергея Николаева. Жизнь любимца публики внезапно прекратилась в 46 лет. Скоропостижная смерть знаменитости стала большим ударом для его родных, близких, коллег, а также многочисленных поклонников.



Такой информацией поделились в театре "Комедианты", в этом культурном заведении артист блистательно выступал много лет. В театре не стали уточнять, что послужило причиной внезапной смерти знаменитого актера.

Траурная церемония прощания с Сергеем Николаевым состоится в стенах родного культурного учреждения в понедельник, 5 сентября.

Российскому зрителю покойный артист известен по ролям в таких известных сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Мажор-2". Его внезапный уход стал большой потерей для культурной жизни Северной столицы. Николаев пользовался огромным успехом у театральных зрителей Санкт-Петербурга.