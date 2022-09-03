Спортсменка сохранила идеальную фигуру

Выдающаяся российская фигуристка Татьяна Навка много времени уделяет спорту, что позволяет ей сохранять роскошный внешний вид. Спортсменке уже 47 лет, однако она выглядит намного моложе своего возраста.



Татьяна является настоящим образцом для подражания для многомиллионной армии своих фанатов. Знаменитость часто выкладывает мотивирующие фотографии в социальные сети. На этот раз Навка поделилась снимком со спортивной тренировки.

При этом многие обратили внимание на наряд фигуристки. На занятия Татьяна пришла в модных обтягивающих лосинах и коротком топе. Благодаря такому спортивному костюму все желающие смогли в подробностях рассмотреть подтянутую фигуру знаменитости.

Подписчики восхитились, что и на пятом десятке Татьяне удается сохранять идеальный внешний вид. Крепкие бедра и подтянутый живот вызвали восхищение у поклонников спортсменки. Татьяна в очередной раз доказала, что при желании можно сохранить и продлить молодость на несколько десятилетий. Фигуристка может дать фору многим молодым девушкам.