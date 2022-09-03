Звезде удается "красиво стареть"

В свое время известная российская певица Алена Свиридова была настоящей секс-бомбой и кумиром миллионов россиян. Однако годы идут, и место звезд прошлых десятилетий занимают новые артисты. При этом Свиридова остается на виду, преданные поклонники продолжают следить за ее жизнью. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвела свежая фотография артистки.



60-летняя знаменитость не постеснялась выложить откровенный кадр в купальнике. Артистка сделала селфи, мило улыбнувшись в камеру. Стоит отметить, что для своего возраста исполнительница нашумевшего хита "Розовый фламинго" выглядит просто потрясающе. Однако, годы берут свое, на лице Свиридовой появились заметные морщинки.

Поклонники не упустили возможность сконцентрировать на этом внимание. Впрочем, большинство комментариев носили восторженный характер – фанаты до сих пор благодарны Алене за ее творчество и продолжают слушать старые хиты.

"Какая милая старушка", "Блин, что за бабушка", "Какая естественная, без всяких фильтров и фотошопа", – пишут пользователи социальных сетей.