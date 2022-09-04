В стране возмущены заявлениями юмориста о спецоперации

Ведущий Тигран Кеосоян полагает, что все звезды, которые покинули Россию после начала спецоперации, должны быть наказаны в зависимости от степени своего проступка. Мнением он поделился в эфире "Международной пилорамы".

По его словам, большинству из них нужно запретить обратный въезд в страну. Тем, кому срочно надо вернуться по личным причинам – расширить географию пути до конечной точки, проложив маршрут через Донбасс, Запорожье и Херсон.

Также он отреагировал на возрвращение на родину Аллы Пугачевой и ее фразу о наведении порядка в головах – артист заявил, что справится со своими тараканами самостоятельно, и ей посоветовал сделать то же самое со своими.

Кеосаян полагает, что певица решила приехать обратно, чтобы снова выступить перед публикой.

"Может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима", – подытожил он.

Накануне Алла Пугачева посетила похороны Михаила Горбачева. Артистка возложила цветы к гробу политика и пообщалась с его родственниками, передает "Пятый канал".