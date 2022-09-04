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Скандалы вокруг личной жизни Евгения Петросяна сильно отразились на его доходах. Профессиональные трудности у артиста были и раньше после появления современных юмористов на эстраде, однако развод со Степаненко серьезно ухудшил ситуацию.
Как сообщает портал ProZvezd, у Петросяна планировались концерты в начале сентября на юге России – в Сочи и Адлере. Желающие могли посетить выступление за 1,5-3 тысячи рублей, но таких оказалось крайне мало – зал был заполнен только на четверть.
По словам продюссера Сергея Лаврова, в последние годы артист испытывает серьезные трудности с заработками. Былая популярность закончилась, люди перестали ходить на его выступления после того, как появился "Камеди". Развод, свадьба, рождение ребенка – все это хорошей популярности, которая бы привела народ на его концерты, не прибавило.
"Я лично был однажды на его концерте и уснул. После чего решил, что больше не пойду никогда в жизни", – вспомнил Лавров.
Он полагает, что сейчас на выступления Петросяна ходят те, кто попросту хочет понастольгировать по старым временам, но таких не так много.
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