Все закончилось: Петросян не может оправиться после страшного потрясения

Все закончилось: Петросян не может оправиться после страшного потрясения
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Зрители потеряли к артисту интерес

Скандалы вокруг личной жизни Евгения Петросяна сильно отразились на его доходах. Профессиональные трудности у артиста были и раньше после появления современных юмористов на эстраде, однако развод со Степаненко серьезно ухудшил ситуацию.

Как сообщает портал ProZvezd, у Петросяна планировались концерты в начале сентября на юге России – в Сочи и Адлере. Желающие могли посетить выступление за 1,5-3 тысячи рублей, но таких оказалось крайне мало – зал был заполнен только на четверть. 

По словам продюссера Сергея Лаврова, в последние годы артист испытывает серьезные трудности с заработками. Былая популярность закончилась, люди перестали ходить на его выступления после того, как появился "Камеди". Развод, свадьба, рождение ребенка – все это хорошей популярности, которая бы привела народ на его концерты, не прибавило. 

"Я лично был однажды на его концерте и уснул. После чего решил, что больше не пойду никогда в жизни", – вспомнил Лавров. 

Он полагает, что сейчас на выступления Петросяна ходят те, кто попросту хочет понастольгировать по старым временам, но таких не так много. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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