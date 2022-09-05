"Гнида сезона": украинцы набросились на недавно разродившуюся Тодоренко

"Гнида сезона": украинцы набросились на недавно разродившуюся Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уроженке Одессы крепко досталось

Промытые жесткой антироссийской пропагандой жители Незалежной продолжают войну с публичными личностями, которые, по их мнению, обязаны были поддержать киевский режим. На этот раз досталось известной телеведущей Регине Тодоренко.

Девушка является украинкой, она появилась на свет в славном городе Одесса. Регина предпочитает не высказывать свое мнение о спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса, что сильно раздражает ее соотечественников.

Так, волна гневных комментариев заполонила пост в одном из проукраинских телеграм-каналов. Там появилась фотография телеведущей на красной ковровой дорожке в честь церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля.

"Позор нации", "Гнида сезона", "В укропнике она таких бабок никогда не сделает", "Бедная Тодоренко, и здесь досталось", "Терпеть не могу Тодоренко, но смешно смотреть на борьбу со звездами, как будто это что-то решает", – разделились во мнениях комментаторы.

Многие незалежные считают предателями всех звезд, которые отказались поддерживать пронацистский киевский режим.

Напомним, Регина второй раз стала матерью чуть более месяца назад.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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