"Целлюлит и складочки": Семенович вывела на сцену пышнотелых подруг

"Целлюлит и складочки": Семенович вывела на сцену пышнотелых подруг
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка выступает за естественную привлекательность

Знаменитая российская певица Анна Семенович, как известно, является обладательницей весьма пышных форм. Певица решила поспорить с канонами красоты, которые отдают предпочтение худышкам, и устроила модный показ с моделями размера "плюс". Кадры с мероприятия облетели интернет-пространство.

Артистка презентовала в российской столице свою коллекцию нижнего белья и купальников для дам, которые могут похвастаться объемами груди до 10-го размера. Разумеется, при таких пышных формах и другие части тела соответствуют размеру. Таким образом, по сцене прогулялись девушки с широкими бедрами, мощными торсами, крупными руками и очаровательными животиками.

Как отметили присутствовавшие на мероприятии журналисты, гости показа благосклонно отнеслись к такому взгляду на женскую красоту.

"Животик, целлюлит и складочки – девушки в зале такой бодипозитив оценили", – отмечают корреспонденты издания "Комсомольская правда".

Действительно, многим надоели изнуряющие диеты, а смена канонов красоты с худеньких на пышнотелых позволит девушкам ни в чем себе не отказывать. Красотки с большими бюстами и лишними килограммами произвели настоящий фурор в Сети.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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