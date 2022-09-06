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Знаменитая российская певица Анна Семенович, как известно, является обладательницей весьма пышных форм. Певица решила поспорить с канонами красоты, которые отдают предпочтение худышкам, и устроила модный показ с моделями размера "плюс". Кадры с мероприятия облетели интернет-пространство.
Артистка презентовала в российской столице свою коллекцию нижнего белья и купальников для дам, которые могут похвастаться объемами груди до 10-го размера. Разумеется, при таких пышных формах и другие части тела соответствуют размеру. Таким образом, по сцене прогулялись девушки с широкими бедрами, мощными торсами, крупными руками и очаровательными животиками.
Как отметили присутствовавшие на мероприятии журналисты, гости показа благосклонно отнеслись к такому взгляду на женскую красоту.
"Животик, целлюлит и складочки – девушки в зале такой бодипозитив оценили", – отмечают корреспонденты издания "Комсомольская правда".
Действительно, многим надоели изнуряющие диеты, а смена канонов красоты с худеньких на пышнотелых позволит девушкам ни в чем себе не отказывать. Красотки с большими бюстами и лишними килограммами произвели настоящий фурор в Сети.
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