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В последнее время откровенный контент стал своего рода нормой в шоу-бизнесе. Многие артистки посчитали, что привлекать внимание к собственной персоне пикантными кадрами значительно проще, чем продвигаться в творческой сфере. Свежее горячее фото знаменитой юмористки Иланы Юрьевой произвело настоящий фурор в интернет-пространстве.
Звезда комедийного шоу "Уральские пельмени" нередко радует своих поклонников откровенным контентом. Артистка бдительно следит за своим внешним видом и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На этот раз любимица публики выложила на всеобщее обозрение пляжную фотографию. Стоит отметить, что поклонники звезды пришли в неописуемый восторг при виде оголенных частей тела своей любимицы.
Для новой фотосессии красотка нарядилась в модный голубой купальник с завышенным низом. Натянутые до самой талии трусы перетянули звездное тело и позволили всем желающим рассмотреть в подробностях интимные зоны Юрьевой.
"У вас же пирожок видно", "Какая сладкая", "Слишком горячая, в определенных местах особенно", – поражаются смелости своей любимицы пользователи Сети.
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