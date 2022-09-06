"Пирожок видно": звезда "Уральских пельменей" сверкнула перетянутой трусами промежностью

"Пирожок видно": звезда "Уральских пельменей" сверкнула перетянутой трусами промежностью
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com/
Желающие смогли рассмотреть прелести знаменитости во всех подробностях

В последнее время откровенный контент стал своего рода нормой в шоу-бизнесе. Многие артистки посчитали, что привлекать внимание к собственной персоне пикантными кадрами значительно проще, чем продвигаться в творческой сфере. Свежее горячее фото знаменитой юмористки Иланы Юрьевой произвело настоящий фурор в интернет-пространстве.

Звезда комедийного шоу "Уральские пельмени" нередко радует своих поклонников откровенным контентом. Артистка бдительно следит за своим внешним видом и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На этот раз любимица публики выложила на всеобщее обозрение пляжную фотографию. Стоит отметить, что поклонники звезды пришли в неописуемый восторг при виде оголенных частей тела своей любимицы.

Для новой фотосессии красотка нарядилась в модный голубой купальник с завышенным низом. Натянутые до самой талии трусы перетянули звездное тело и позволили всем желающим рассмотреть в подробностях интимные зоны Юрьевой.

Фото: соцсети

"У вас же пирожок видно", "Какая сладкая", "Слишком горячая, в определенных местах особенно", – поражаются смелости своей любимицы пользователи Сети.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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