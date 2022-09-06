Звезда оказалась в тяжелой ситуации

На знаменитую российскую певицу Марию Распутину свалилась целая череда неприятностей. Во время отдыха в Турции на артистку напал дерзкий грабитель, который оставил любимицу публики без денег и документов. Теперь ее и вовсе не пускают на Родину, в Россию.



Скандальный инцидент произошел во время посещения элитного местного бутика. Судя по всему, Распутина рассчитывала, что в таком дорогом магазине ей ничего не угрожает. Артистка легкомысленно оставила сумочку в зале и пошла примерять понравившийся наряд.

Однако, когда Мария покинула примерочную, воришки с ее сумочкой и след простыл. К сожалению, в украденном аксессуаре лежали не только деньги и банковские карты, но и документы Марии.

Как рассказал супруг расстроенной звезды Виктор Захаров, после инцидента Распутина рассчитывала быстро покинуть негостеприимную страну и отправиться в Россию. Однако турецкие власти отказались выпускать Марию, пока она не восстановит документы.

Таким образом, певица застряла в Турции без денег и документов. Такое положение дел сильно печалит артистку. К счастью, ей на помощь уже пришли российские дипломаты, которые помогают Марии сделать необходимые бумажки для скорейшего вылета в Россию.