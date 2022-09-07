Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Недавно некогда любимая нашей страной известная украинская певица Светлана Лобода объявила, что до известных событий была одной из самых востребованных артисток в России. Популярный звездный критик Сергей Соседов поспешил опустить красотку с небес на землю.
Стоит отметить, что артистка явно не страдает от ложной скромности. Она считает, что до развязывания украинского конфликта была "певицей номер один" в нашей стране. Такое наглое заявление взбесило Соседова.
Артист подчеркнул, что знаменитость проявляет излишнюю самонадеянность и вообще дурно воспитана. Соседов отметил, что присваивать себе подобного рода титулы очень нагло – говорить о заслугах должны поклонники, а не сам исполнитель.
При этом Сергей напомнил, что на российской сцене выступают такие знаковые исполнители, как Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие. На их фоне заявление о том, что "Лобода – номер один" выглядит весьма сомнительно.
"Иногда успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов Олимпа", – изящно врезал Светлане звездный критик.
Американская империя разваливается на глазах
Западная пресса вновь трубит о "кознях" Москвы