Певица слишком высокого мнения о себе

Недавно некогда любимая нашей страной известная украинская певица Светлана Лобода объявила, что до известных событий была одной из самых востребованных артисток в России. Популярный звездный критик Сергей Соседов поспешил опустить красотку с небес на землю.



Стоит отметить, что артистка явно не страдает от ложной скромности. Она считает, что до развязывания украинского конфликта была "певицей номер один" в нашей стране. Такое наглое заявление взбесило Соседова.

Артист подчеркнул, что знаменитость проявляет излишнюю самонадеянность и вообще дурно воспитана. Соседов отметил, что присваивать себе подобного рода титулы очень нагло – говорить о заслугах должны поклонники, а не сам исполнитель.

При этом Сергей напомнил, что на российской сцене выступают такие знаковые исполнители, как Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие. На их фоне заявление о том, что "Лобода – номер один" выглядит весьма сомнительно.

"Иногда успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов Олимпа", – изящно врезал Светлане звездный критик.