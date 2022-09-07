Лобода получила звонкую оплеуху после наглого заявления о России

Лобода получила звонкую оплеуху после наглого заявления о России
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица слишком высокого мнения о себе

Недавно некогда любимая нашей страной известная украинская певица Светлана Лобода объявила, что до известных событий была одной из самых востребованных артисток в России. Популярный звездный критик Сергей Соседов поспешил опустить красотку с небес на землю.

Стоит отметить, что артистка явно не страдает от ложной скромности. Она считает, что до развязывания украинского конфликта была "певицей номер один" в нашей стране. Такое наглое заявление взбесило Соседова.

Артист подчеркнул, что знаменитость проявляет излишнюю самонадеянность и вообще дурно воспитана. Соседов отметил, что присваивать себе подобного рода титулы очень нагло – говорить о заслугах должны поклонники, а не сам исполнитель.

При этом Сергей напомнил, что на российской сцене выступают такие знаковые исполнители, как Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие. На их фоне заявление о том, что "Лобода – номер один" выглядит весьма сомнительно.

"Иногда успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов Олимпа", – изящно врезал Светлане звездный критик.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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