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В последнее время фамилии российских знаменитостей чаще всего всплывают на фоне скандалов или обсуждения откровенного контента. Красотка Ляйсан Утяшева решила не отставать от современных тенденций и порадовала публику весьма пикантными фотографиями.
Знаменитая гимнастка продолжает следить за своей фигурой, которая и на четвертом десятке остается в идеальной форме. Жена знаменитого российского юмориста Павла Воли показала успехи, которые ей удалось достичь за счет правильного питания и регулярных спортивных занятий.
Спортсменка выложила несколько снимков, на которых предстала в весьма соблазнительных позах. На одной фотографии 37-летняя Утяшева не постеснялась сняться с полуоголенной грудью – роскошный бюст знаменитости виден во всей красе. Второй кадр был посвящен бесконечно длинным ножкам телеведущей. Крепкие бедра и подтянутая фигура Ляйсан привели поклонников в восторг.
Стоит отметить, что звездный фотограф постарался на славу. Черно-белая фотосессия выглядит очень стильно. Красота знаменитой гимнастки хорошо раскрыта и радует глаз даже самой взыскательной публики.
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