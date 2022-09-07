Утяшева вывалила пышную грудь и оголила крепкие бедра

Утяшева вывалила пышную грудь и оголила крепкие бедра
Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
37-летняя красотка похвасталась роскошной фигурой

В последнее время фамилии российских знаменитостей чаще всего всплывают на фоне скандалов или обсуждения откровенного контента. Красотка Ляйсан Утяшева решила не отставать от современных тенденций и порадовала публику весьма пикантными фотографиями.

Знаменитая гимнастка продолжает следить за своей фигурой, которая и на четвертом десятке остается в идеальной форме. Жена знаменитого российского юмориста Павла Воли показала успехи, которые ей удалось достичь за счет правильного питания и регулярных спортивных занятий.

Спортсменка выложила несколько снимков, на которых предстала в весьма соблазнительных позах. На одной фотографии 37-летняя Утяшева не постеснялась сняться с полуоголенной грудью – роскошный бюст знаменитости виден во всей красе. Второй кадр был посвящен бесконечно длинным ножкам телеведущей. Крепкие бедра и подтянутая фигура Ляйсан привели поклонников в восторг.

Стоит отметить, что звездный фотограф постарался на славу. Черно-белая фотосессия выглядит очень стильно. Красота знаменитой гимнастки хорошо раскрыта и радует глаз даже самой взыскательной публики.

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