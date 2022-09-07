Продается жилье уже не один месяц

Российский журналист Михаил Шахназаров заявил, выступая в эфире телепередачи "Полный Абзац", что покинувшая страну еще с начала СВО на Украине актриса Чулпан Хаматова в спешке продает свое недвижимое имущество.

Чулпан позарез нужны средства: за квартиру в центре Москвы она хочет выручить 132 миллиона рублей. Однако журналист обратил внимание не на саму сумму: Шахнахаров указал, что Хаматова сжигает мосты с родной страной, зная, что вернуться назад после пути в никуда невозможно – вот и остается "без всего".

Михаил уверен, что и в Латвии Чулпан окажется однажды в невыгодной для себя позиции – то есть перестанет кого-либо там интересовать.

Озвученная сумма всплыла в СМИ еще летом – тогда журналист Владимир Якунин заявил, что Хаматова продает недвижимость площадью в 158 квадратов. Квартира находится на Патриарших. Артистка обеспечивает не только себя, но и своих троих дочерей.