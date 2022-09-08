"Какой кошмар": Бузова выставила откровенное видео без трусов

"Какой кошмар": Бузова выставила откровенное видео без трусов
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com/
Однако публика даже не обратила на это внимание

Ольга Бузова шокировала поклонников новой публикацией в социальных сетях – звезда поделилась видео, как отдыхает в одном из грузинских ресторанов. Для выхода в свет ведущая надела красный короткий топик и черную юбку в пол с широким разрезом, который намекал, что на девушке нет трусов. Однако больше всего подписчиков озадачило то, что знаменитость опубликовала видео без ретуши. 

Внешность Бузовой вызвала массу вопросов – лицо Ольги многим показалось излишне объемным, не таким, как она обычно выставляет его в соцсетях. Мнения народа разделились: некоторые заявили, что звезда стала так выглядеть из-за алкогольных напитков, другие предположили последствия пластической операции, были и те, кто уверены, что дело в косметологии. 

Фото: соцсети

"Какой кошмар, Оля с каждым днем все больше Волочкову напоминает", "Про фильтр забыла что ли?", "Аллергия на коньяк?", "Она поправилась сильно или мне кажется?", "Это что за бурятка", "Она после бурной пьянки просто отекла", – написали люди в комментариях.

Сама Бузова изменения во внешности не комментирует. Хотя, судя по всему, они ее не смущают – в своих соцсетях девушка регулярно выставляет откровенные фото и видео в купальнике, демонстрируя публике свои округлости. 

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