Однако публика даже не обратила на это внимание

Ольга Бузова шокировала поклонников новой публикацией в социальных сетях – звезда поделилась видео, как отдыхает в одном из грузинских ресторанов. Для выхода в свет ведущая надела красный короткий топик и черную юбку в пол с широким разрезом, который намекал, что на девушке нет трусов. Однако больше всего подписчиков озадачило то, что знаменитость опубликовала видео без ретуши.

Внешность Бузовой вызвала массу вопросов – лицо Ольги многим показалось излишне объемным, не таким, как она обычно выставляет его в соцсетях. Мнения народа разделились: некоторые заявили, что звезда стала так выглядеть из-за алкогольных напитков, другие предположили последствия пластической операции, были и те, кто уверены, что дело в косметологии.

"Какой кошмар, Оля с каждым днем все больше Волочкову напоминает", "Про фильтр забыла что ли?", "Аллергия на коньяк?", "Она поправилась сильно или мне кажется?", "Это что за бурятка", "Она после бурной пьянки просто отекла", – написали люди в комментариях.

Сама Бузова изменения во внешности не комментирует. Хотя, судя по всему, они ее не смущают – в своих соцсетях девушка регулярно выставляет откровенные фото и видео в купальнике, демонстрируя публике свои округлости.