Состояние Елизаветы II резко ухудшилось

Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Елизавета II. Фото: Pool/www.globallookpress.com
Врачи монарха бьют тревогу

Британский монарх, 96-летняя королева Елизавета в настоящее время находится под медицинским наблюдением в своей резиденции в Шотландии. Ее величеству рекомендовали на какое-то время отказаться от переездов, о чем стало известно сегодня, 8 сентября.

Как отмечает источник, монаршая особа находится в удовлетворительном состоянии. Елизавета лечится в Балморале, в шотландском замке, который исторически является частной резиденцией британской монархии.

Новостная служба Би-Би-Си сообщает, что принц Чарльз уже прибыл в резиденцию, туда же направляется принц Уильям на фоне информации о состоянии монаршей особы.

"После дальнейшего обследования утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

Би-Би-Си меняет эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы.

Источник: Букингемский дворец ✓ Надежный источник
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