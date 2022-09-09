Телеведущая любит щеголять модными новинками

Известная российская телеведущая Ксения Собчак постоянно находится на первых полосах изданий. Знаменитость ведет активную журналистскую деятельность, часто ее имя гремит во всевозможных скандалах, а каждый новый наряд детально изучается экспертами. Так, последний костюм звезды показался весьма неудачным известному дизайнеру одежды Юлии Гагуа.



Собчак поделилась со своими подписчиками новым образом. Звезда надела атласное синее платье с глубоким декольте, а сверху накинула пиджак такого же оттенка.

По мнению эксперта по моде, такой переизбыток синего – не лучший выбор. Ксении стоило отдать предпочтение более гармоничному сочетанию цветов. Кроме того, материал платья подчеркнул несовершенства ее тела.

"Обнажены недостатки фигуры звезды: маленькая грудь и выступающий живот", – подвела неутешительный итог специалист.

Впрочем, Собчак не впервой встречаться с резкой критикой в свой адрес. Журналистка привыкла, что многим ее поведение и внешний вид зачастую кажутся непристойными. При этом у звезды сохраняется многомиллионная армия фанатов, которая во всем ее поддерживает.