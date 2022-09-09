"Маленькая грудь и выступающий живот": Собчак разнесли за наряд с глубоким декольте

"Маленькая грудь и выступающий живот": Собчак разнесли за наряд с глубоким декольте
Ксения Собчак. Фото: breakfast Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая любит щеголять модными новинками

Известная российская телеведущая Ксения Собчак постоянно находится на первых полосах изданий. Знаменитость ведет активную журналистскую деятельность, часто ее имя гремит во всевозможных скандалах, а каждый новый наряд детально изучается экспертами. Так, последний костюм звезды показался весьма неудачным известному дизайнеру одежды Юлии Гагуа.

Собчак поделилась со своими подписчиками новым образом. Звезда надела атласное синее платье с глубоким декольте, а сверху накинула пиджак такого же оттенка.

Фото: соцсети

По мнению эксперта по моде, такой переизбыток синего – не лучший выбор. Ксении стоило отдать предпочтение более гармоничному сочетанию цветов. Кроме того, материал платья подчеркнул несовершенства ее тела.

"Обнажены недостатки фигуры звезды: маленькая грудь и выступающий живот", – подвела неутешительный итог специалист.

Впрочем, Собчак не впервой встречаться с резкой критикой в свой адрес. Журналистка привыкла, что многим ее поведение и внешний вид зачастую кажутся непристойными. При этом у звезды сохраняется многомиллионная армия фанатов, которая во всем ее поддерживает.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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