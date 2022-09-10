Ревва решил "потрясти бубенчиками" на камеру - видео

Ревва решил "потрясти бубенчиками" на камеру - видео
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Звезда "Камеди" пытается наладить жизнь в стране, откуда пытался сбежать

Александр Ревва сделал в России блистательную карьеру, которая началась с выступления на КВН. Правда, затем отошел в тень из-за несогласия с политическим решением Кремля – речь, в частности, идет о специальной военной операции на Украине. Отказался признавать независимость ДНР, где живут его родные. 

Ревва даже обрубил все связи с отцом, который отказался уезжать из Донецка. Не так давно появилась информация, что Артур Пирожков сбежал из РФ в Испанию с супругой Анжеликой и двумя дочками. Затем вдруг от Оскара Кучеры последовало "Не пыхтите, он просто поехал отдыхать".

Эмиграция провалилась, и Александр вернулся. Правда, от ответов на неудобные вопросы пытается уходить и подробности не выдает. Приходится тем временем налаживать карьеру в России. 

Ревва недавно засветился на съемках нового клипа, где и танцует, и "трясет бубенчиками" в новом видео где-то на пляже. Телеграм-канал "Немалахов" утверждает, что артист пытается таким образом съехать от неудачной попытки переехать в Испанию.

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Обнищавшие европейцы нашли оригинальный способ обойтись без газа

Люди изучают традиционные методы получения тепла в разных странах

Битва за Харьков: украинцев бросают на убой, мирных жителей эвакуируют

В регионе идут тяжелые бои

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей