Звезда "Камеди" пытается наладить жизнь в стране, откуда пытался сбежать

Александр Ревва сделал в России блистательную карьеру, которая началась с выступления на КВН. Правда, затем отошел в тень из-за несогласия с политическим решением Кремля – речь, в частности, идет о специальной военной операции на Украине. Отказался признавать независимость ДНР, где живут его родные.

Ревва даже обрубил все связи с отцом, который отказался уезжать из Донецка. Не так давно появилась информация, что Артур Пирожков сбежал из РФ в Испанию с супругой Анжеликой и двумя дочками. Затем вдруг от Оскара Кучеры последовало "Не пыхтите, он просто поехал отдыхать".

Эмиграция провалилась, и Александр вернулся. Правда, от ответов на неудобные вопросы пытается уходить и подробности не выдает. Приходится тем временем налаживать карьеру в России.

Ревва недавно засветился на съемках нового клипа, где и танцует, и "трясет бубенчиками" в новом видео где-то на пляже. Телеграм-канал "Немалахов" утверждает, что артист пытается таким образом съехать от неудачной попытки переехать в Испанию.