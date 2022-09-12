"Послать матом или как?": Аллегрова вышла из себя на концерте в честь Кобзона

"Послать матом или как?": Аллегрова вышла из себя на концерте в честь Кобзона
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка была явно не в лучшем расположении духа

Ирина Аллегрова приняла участие в сборном концерте в Кремле, посвященному 80-летнему юбилею Иосифа Кобзона. На сцене звезда обаятельна и мила с публикой, а за кулисами попала в несколько скандальных ситуаций, передает портал ProZvezd. 

Сперва организаторы не могли найти знаменитость незадолго до выхода. Ее несколько раз по громкоговорителю просили выйти к публике, однако ответа не было – где находилась в тот момент Аллегрова никто не знает. Она появилась за две минуты до выхода, когда у управляющих едва не началась истерика из-за пропажи артистки.

Позже, во время выступления знаменитость обратилась к публике с призывом, чтобы каждый оберегал свою семью и "нашу общую, большую". Она просила, чтобы все люди жили, любили и верили – трогательная речь не оставила аудиторию равнодушными. 

Журналисты хотели пообщаться со звездой после концерта, ожидая ее возле гримерки. Кто-то из них сделал замечание эстрадному наряду Аллегровой – черному комзолу, поинтересовавшись, как она в течение десятилей сохраняет наряд в первозданном виде. В ответ знаменитость вышла из себя.

"Тебя послать матом или как?", – поинтересовалась певица.

Другого сотрудника СМИ она сразу предупредила – общаться с ним не намерена, поскольку он работает на НТВ.

После этого Аллегрова буквально выбежала из Кремля, по заявлению прессы, преодолев лестницу "словно стометровку". 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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