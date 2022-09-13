Покойному приписывают его известное высказывание по поводу России и Запада

Легендарный режиссер французского кино Жан-Жак Годар скончался в 91-летнем возрасте, о чем стало известно сегодня, 13 сентября.

Годар является режиссером "новой волны" кинематографа Франции 1960-х. Его картина "На последнем дыхании" 1960 года произвела фурор – сценарий сочинили за сутки перед съемками, диалоги были придуманы актерами прямиком на съемочной площадке.

В российских медиа вспомнили, что Годар четыре года назад, выступая на Каннском фестивале, призвал Запад сменить отношение к России, где родился почитавшийся им литературный классик Федор Достоевский.

Кинокартина "Образ и речь" стала последней работой маэстро – она вышла в свет в 2018 году, передает телеканал МИР24.





