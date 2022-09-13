Оттопырившая зад в кровавом наряде Лобода сравнила себя с мировой звездой

Оттопырившая зад в кровавом наряде Лобода сравнила себя с мировой звездой
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скромность явно не является чертой характера певицы

Знаменитая украинская артистка Светлана Лобода некогда пользовалась огромной популярностью у российских зрителей. Однако после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса она продемонстрировала свою русофобскую позицию и поддержала киевский режим. При этом совсем недавно артистка объявила себя "певицей номер один в России", а теперь и вовсе замахнулась на мировую известность.

Знаменитость выложила в социальных сетях подборку кадров, на которых позирует в весьма эксцентричном наряде. На Лободе надет кроваво-красный костюм в облипку. Пикантность наряду добавляют яркие черные полосы по всему телу и поза звезды – артистка эротично выгнулась, оттопырив зад.

Вышло так, что спустя некоторое время этот же образ выбрала для новой фотосессии американская суперзвезда Ким Кардашьян. Светлана убеждена, что знаменитость мирового уровня подглядела идею для сценического образа у своей коллеги с Украины.

Такая самоуверенность позабавила интернет-пользователей, которые отметили, что американская знаменитость вряд ли в курсе существования певицы с Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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