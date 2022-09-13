"Очаровательная старушка": резко постаревшая экс-жена Богомолова удивила народ

"Очаровательная старушка": резко постаревшая экс-жена Богомолова удивила народ
Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья Мороз не постеснялась опубликовать откровенное фото

Интерес публики к личной жизни знаменитой российской актрисы Дарьи Мороз заметно подскочил после того, как ее бывший возлюбленный Константин Богомолов связал себя узами брака с главной блондинкой России Ксенией Собчак. Недавно широкий резонанс в интернет-пространстве получил снимок Дарьи с лицом, испещренным морщинами.

На своей странице в социальных сетях любимица публики выложила фотографию, на которой выглядит, как 80-летняя старушка. Огромные синяки под глазами, увядшая кожа и сетка морщин до неузнаваемости изменили внешность красотки.

Фото: соцсети

Поклонники знаменитости с большим интересом отнеслись к свежему кадру. Впрочем, наблюдательные россияне сразу же поняли, что Дарья состарилась не из-за перипетий в личной жизни, а под чутким контролем опытного гримера. Судя по всему, Мороз превратили в бабушку для очередной роли. Как бы там ни было, смелый поступок актрисы восхитил публику.

"Очаровательная старушка", "Не каждая осмелится выставить на обозрение такое фото, даже и в гриме", – пишут подписчики звезды.

Другие также отметили, что актерский талант Мороз позволил ей виртуозно изобразить усталый старушечий взгляд.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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