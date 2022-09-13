Модельер долгие годы борется с раком

Знаменитый отечественный кутюрье Валентин Юдашкин остается любимцем знаменитостей и зажиточных граждан – его роскошные наряды до сих пор с радостью носят самые именитые жители нашей страны. Однако искренне радоваться этому обстоятельству модельеру не позволяет тяжелое состояние здоровья. Вот уже несколько лет Юдашкин страдает от онкологии.



Свежая фотография тяжелобольного модельера наделала много шума. Невооруженным глазом видно, что Валентину тяжело дается борьба со страшным недугом. По наблюдению интернет-пользователей, за последнее время Юдашкин заметно осунулся и скукожился – его внешний вид заставляет поклонников серьезно переживать.

На новом кадре кутюрье позирует с любимой супругой Мариной. Заботливая женщина трепетно поддерживает поседевшего Юдашкина под локоть. Возможно, модельеру сложно самостоятельно передвигаться. Впрочем, такая забота может быть обычным проявлением любви со стороны преданной женщины.

Как бы там ни было, многочисленные поклонники Валентина с тревогой наблюдают за его состоянием и от всей души желают ему победить тяжелую болезнь и с новыми силами вернуться к любимому делу – создавать неповторимые наряды для самых прихотливых модников.