Народ не оценил пятую точку Бузовой: "Стала в позу собачки"

Народ не оценил пятую точку Бузовой: "Стала в позу собачки"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда снова показала себя во всей красе

Ольга Бузова после отдыха в Грузии отправилась на курорты Краснодарского края. Там знаменитость продолжила нежится в местных спа-комплексах, показывая подписчикам подробности своего досуга. Ведущая выставила в соцсетях фотографию в купальнике, которая настолько возмутила аудиторию, что комплиментов ей сделали в минимальном количистве – в основном, всех возмущала вульгарность снимка.

Звезда показала кадр из бассейна. Она расположилась на лестнице, повернувшись к фотографу задом и приоткрыв рот. Под публикацией она пожелала поклонникам хорошей ночи. 

Фото: соцсети

Комментаторы заявили, что в последнее время телеведущая все сильней падает в их глазах. Она регулярно выставляет фотографии или видео, которые отличаются излишней откровенностью.

"Не надоело сидалищем красоваться?", "За попытку 5, за оформление 2", "Когда не удалась лицом",  "Стала в позу собачки", "Как низко", "Обязательно рот открывать нужно было?", – написали люди в комментариях.

При этом Ольгу такая критика в свой адрес не смущает. Она продолжает публиковать снимки в купальнике и в невыгодных для себя ракусах, не переживая, что опять столкнется с волной общественного недовольства. 

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