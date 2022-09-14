Звезда снова показала себя во всей красе

Ольга Бузова после отдыха в Грузии отправилась на курорты Краснодарского края. Там знаменитость продолжила нежится в местных спа-комплексах, показывая подписчикам подробности своего досуга. Ведущая выставила в соцсетях фотографию в купальнике, которая настолько возмутила аудиторию, что комплиментов ей сделали в минимальном количистве – в основном, всех возмущала вульгарность снимка.

Звезда показала кадр из бассейна. Она расположилась на лестнице, повернувшись к фотографу задом и приоткрыв рот. Под публикацией она пожелала поклонникам хорошей ночи.

Комментаторы заявили, что в последнее время телеведущая все сильней падает в их глазах. Она регулярно выставляет фотографии или видео, которые отличаются излишней откровенностью.

"Не надоело сидалищем красоваться?", "За попытку 5, за оформление 2", "Когда не удалась лицом", "Стала в позу собачки", "Как низко", "Обязательно рот открывать нужно было?", – написали люди в комментариях.

При этом Ольгу такая критика в свой адрес не смущает. Она продолжает публиковать снимки в купальнике и в невыгодных для себя ракусах, не переживая, что опять столкнется с волной общественного недовольства.