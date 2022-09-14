Утяшева оголила "ложбинку греха" в сиреневом бархате

Утяшева оголила "ложбинку греха" в сиреневом бархате
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
37-летняя красотка даст фору молодым

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева уже много лет находится в счастливом браке с именитым шоуменом Павлом Волей. Семейство воспитывает деток, однако знойная красотка не забывает и о собственной женственности. Недавно Ляйсан выложила фото максимально пикантного характера.

Девушка решила похвастаться перед широкой публикой своим роскошным бюстом. В целом, звездная грудь стала центром фотокомпозиции. Для того чтобы подчеркнуть ее размеры и привлекательность, Утяшева надела красивое платье из сиреневого бархата. В таком обрамлении бюст выглядит особенно аппетитно.

При этом глубокое декольте наряда позволило всем желающим в мельчайших подробностях рассмотреть форму груди гимнастки. "Ложбинка греха" свела с ума мужскую часть поклонников Ляйсан.

В дополнение к этому телеведущая сделала весьма томный взгляд и выпятила губы. Такой соблазнительный образ пришелся по вкусу ее многочисленным фанатам. Действительно, мамочки двоих детей нередко забывают о собственной привлекательности, но не Утяшева. Ее сексапильный образ взбудоражил публику – жаркий кадр активно обсуждают в социальных сетях.

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