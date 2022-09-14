Болтливый певец сам себя загнал в угол

Украинский исполнитель Макс Барских пользовался большой популярностью у российского слушателя. Певцу удавалось зарабатывать на нашем музыкальном рынке огромные деньги. Однако после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса Барских вспомнил о "патриотизме", рьяно поддержал киевский режим и обрушился с грязными оскорблениями на Россию и ее жителей.



Судя по всему, такая своенравность негативно сказалась на финансовом положении артиста. Украинский рынок не может предложить Максиму баснословные заработки, и теперь он пытается покорить западного слушателя. Однако ради этого Барских пришлось пойти на унизительный шаг – мужчина отказался от собственного имени.

Теперь украинца зовут Mick Sunday. Именно под таким псевдонимом Максим надеется продвинуться в Соединенных Штатах Америки. Артист уже выпустил музыкальный клип, который ориентирован на американского слушателя. Там активно используются атрибуты западной жизни.

Напомним, фамилия Барских долго не сходила с первых полос изданий после того, как он посмел обозвать Россию "дырявой" страной и высказал еще немало нелестных характеристик в адрес российского зрителя, за счет которого он кормился.