Дочь Пескова выходит замуж за бизнесмена из влиятельной чеченской семьи - СМИ

Дочь Пескова выходит замуж за бизнесмена из влиятельной чеченской семьи - СМИ
Елизавета Пескова. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Пара информацию не комментирует

Гордый отец Дмитрий Песков в скором времени поведет дочку под венец – по слухам, 24-летняя наследница чиновника выходит замуж за 34-летнего Руслана Голбазова, выходца из чеченского тейпа.

Жених, как говорят в СМИ, то ли партнер Лизы по ресторанному бизнесу, то выходец из влиятельной чеченской семьи. Пара вместе уже более трех лет и периодически появляются вместе на мероприятиях.

Гостям уже разослали приглашения – церемония назначена на начало октября в столице. Еще в 2021 году гуляли слухи о свадебном торжестве, хотя сама невеста утверждала, что информация не соответствует действительности.

Лиза, кстати говоря, довольно давно ездит в Чечню, где даже тренируется в лагере спецназа с остальынми девушками.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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