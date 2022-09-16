Климова вывалила роскошную грудь на детском утреннике и затмила всех мам

Климова вывалила роскошную грудь на детском утреннике и затмила всех мам
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Многодетная мать знает, в чем придти на такое мероприятие

44-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова вышла в свет на детском празднике в строгом (за парой исключений) белоснежном платье, показав свой объемный бюст.

Поклонники восторгаются образом красавицы, которая украсила своим присутствием вечер. Кто-то, впрочем, негодует: а как же дети? Детишкам до внешности звезды не было никакого дела, однако автографы они у актрисы охотно просили. Сама Екатерина охотно ставила подпись на постерах.

Кстати, сама 44-летняя Климова воспитывает четверых детей. И умудряется шокировать публику своей красотой. Пару недель назад она появилась на публичном мероприятии в черном платье с открытой спиной и закрытым декольте с высоким разрезом – и совершенно без нижнего белья.

Да и микроблоге Катя периодически делится откровенными фото.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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