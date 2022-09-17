"Гомосексуалист-предатель": Прилепин врезал по размазанному Москвой Галкину*

"Гомосексуалист-предатель": Прилепин врезал по размазанному Москвой Галкину*
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти пошли на жесткий шаг в адрес артиста

Как известно, знаменитый российский юморист Максим Галкин* встал в авангарде хулителей России после старта специальной военной операции по защите Донбасса. В конце концов, власти были вынуждены отреагировать на его антироссийские заявления и признали комика иностранным агентом. Добавить получившему звонкую оплеуху артисту решил именитый писатель Захар Прилепин.

В социальных сетях он поделился своим мнением по поводу звездной четы комедианта и известной певицы Аллы Пугачевой. Прилепин напомнил, что когда-то примадонна считалась настоящим достоянием России и пользовалась непререкаемым авторитетом. Однако времена изменились, и сейчас, по мнению Захара, Алла Борисовна измельчала.

Прилепин поддержал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Галкина и осудил артистку, которая связалась с таким нестандартным мужчиной.

"Балагану пришел финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего отца", – не стал стесняться в выражениях писатель. Как известно, отцом Максима был выдающийся советский генерал.

Прилепин назвал происходящее вокруг звездного семейства "тошнотворной тоской". Он отметил, что теперь Галкин "шляется по заграничным панелям", а уставшая Алла Борисовна продолжает кривляться в России.

*признан иноагентом на территории России

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