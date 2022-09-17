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Как известно, знаменитый российский юморист Максим Галкин* встал в авангарде хулителей России после старта специальной военной операции по защите Донбасса. В конце концов, власти были вынуждены отреагировать на его антироссийские заявления и признали комика иностранным агентом. Добавить получившему звонкую оплеуху артисту решил именитый писатель Захар Прилепин.
В социальных сетях он поделился своим мнением по поводу звездной четы комедианта и известной певицы Аллы Пугачевой. Прилепин напомнил, что когда-то примадонна считалась настоящим достоянием России и пользовалась непререкаемым авторитетом. Однако времена изменились, и сейчас, по мнению Захара, Алла Борисовна измельчала.
Прилепин поддержал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Галкина и осудил артистку, которая связалась с таким нестандартным мужчиной.
"Балагану пришел финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего отца", – не стал стесняться в выражениях писатель. Как известно, отцом Максима был выдающийся советский генерал.
Прилепин назвал происходящее вокруг звездного семейства "тошнотворной тоской". Он отметил, что теперь Галкин "шляется по заграничным панелям", а уставшая Алла Борисовна продолжает кривляться в России.
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