Знаменитости не стало на 91-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Сегодня, 17 сентября, стало известно о смерти выдающегося деятеля кинематографа, знаменитого режиссера Игоря Масленникова. Легендарного советского и российского творца не стало на 91-м году жизни.



Такими печальными новостями поделились в Союзе кинематографистов Российской Федерации. Оргсекретарь организации Михаил Калинин рассказал, что смерть любимца публики, именитого народного артиста оказалась неожиданностью для всех. Несмотря на почтенный возраст, Масленников прекрасно чувствовал себя до последнего дня. Его уход стал огромным ударом для культурной жизни нашей страны.

Выдающийся деятель подарил советским и российским зрителям такие легендарные киноленты, как серия фильмов о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе. Также благодаря нему россияне и сейчас могут наслаждаться просмотром трилогии "Зимняя вишня" и кинофильма "Пиковая дама".

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что смерть наступила по естественным причинам, Игорь Федорович скончался от старости.