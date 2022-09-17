Рудова в эротичном наряде выставила упругий бюст и подтянутый пресс

Рудова в эротичном наряде выставила упругий бюст и подтянутый пресс
Наташа Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса похвасталась роскошной фигурой

Знаменитая российская артистка Наталья Рудова многие часы проводит в спортивных залах. Звезда "Универа" верно рассудила, что в сфере шоу-бизнеса одним из главных козырей является идеальный внешний вид. При этом девушка не стесняется публично демонстрировать, каких успехов на пути к совершенству уже успела достичь.

Артистка поделилась откровенным кадром в домашней обстановке. Девушка решила сделать черно-белое фото, которое добавило интимности происходящему. На снимке Наталья позирует в нежном эротическом белье. Высокие трусы без швов и такой же топ подчеркивают достоинства звездной фигуры.

Разумеется, пышный бюст знаменитости привлек внимание мужской части ее многочисленных поклонников. Также фанатов восхитили кубики пресса, которые отчетливо видны на звездном животике.

Фото: соцсети

39-летняя актриса явно может дать фору многим молодым девушкам. Рудова в очередной раз доказала, что здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные тренировки способны сохранить женскую красоту на долгие годы. Как бы там ни было, почитатели талантов и внешней привлекательности Натальи были в восторге от свежего откровенного кадра.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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