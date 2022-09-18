Глубоко впившийся в промежность купальник Водонаевой вызвал бурные споры

Глубоко впившийся в промежность купальник Водонаевой вызвал бурные споры
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
40-летняя красотка продолжает волновать публику

Знаменитая российская телеведущая Алена Водонаева с особым трепетом относится к культу тела и внешней привлекательности. В свои 40 лет девушка выглядит роскошно и способна дать 100 очков вперед многим молодым чаровницам. Недавно интернет-пространство взорвали кадры, на которых звезда позирует в откровенном купальнике.

Водонаева решила примерить слитный купальный костюм черного цвета. Фасон пляжного наряда подразумевает максимально высокие трусы, переходящие в верхнюю часть, прикрывающую грудь. В итоге самая сокровенная часть звездного тела оказалась прикрыта только тонкой полоской ткани.

Фото: соцсети

При этом Водонаева решила добавить жару и высоко натянула трусы, так что они глубоко впились между звездных ног. Вид роскошных бедер Алены заставил не на шутку разволноваться мужскую часть ее поклонников. Женщины, в свою очередь, позавидовали стройности знаменитости и восхитились ее упорством в спортивных занятиях.

Впрочем, некоторые отметили, что матери подрастающего сына не стоит публиковать фотографии в столь откровенных нарядах. Однако воспитанница скандальной телестройки "Дом – 2" давно не обращает внимание на критику и продолжает жить в свое удовольствие.

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