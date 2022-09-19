Красотка впервые решилась на откровенный кадр

Леонид Якубович уже при жизни успел стать настоящей легендой российского телевидения. Личная жизнь бессменного ведущего полюбившейся россиянам передачи "Поле чудес" представляет огромный интерес для публики. У знаменитости есть двое детей – Артем и Варвара. Недавно дочка звезды произвела настоящий фурор в интернет-пространстве.



Стоит отметить, что Варвара старается вести непубличный образ жизни. Девушка решила не пользоваться популярностью отца для развития собственной медийности и социальных сетей. Что уж говорить об откровенном контенте – в социальных сетях звездной наследницы не увидишь пикантные кадры.

Однако наконец-то Варвара решила сделать исключение. Девушка выложила в общий доступ горячую фотографию в мини-бикини. Смелый поступок дочери Леонида Якубовича привел в восторг пользователей интернет-пространства.

Стоит отметить, что наследнице есть, чем похвастаться. Пышный бюст и женственные бедра и восхитили мужскую часть подписчиков 24-летней девушки. Варвара выложила фотографию с отдыха. Девушка проводит время на пляже. Фотограф заснял красотку в стильном красном мини-бикини.