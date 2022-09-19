Скинувшая одежду дочь Якубовича взбудоражила публику

Скинувшая одежду дочь Якубовича взбудоражила публику
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка впервые решилась на откровенный кадр

Леонид Якубович уже при жизни успел стать настоящей легендой российского телевидения. Личная жизнь бессменного ведущего полюбившейся россиянам передачи "Поле чудес" представляет огромный интерес для публики. У знаменитости есть двое детей – Артем и Варвара. Недавно дочка звезды произвела настоящий фурор в интернет-пространстве.

Стоит отметить, что Варвара старается вести непубличный образ жизни. Девушка решила не пользоваться популярностью отца для развития собственной медийности и социальных сетей. Что уж говорить об откровенном контенте – в социальных сетях звездной наследницы не увидишь пикантные кадры.

Однако наконец-то Варвара решила сделать исключение. Девушка выложила в общий доступ горячую фотографию в мини-бикини. Смелый поступок дочери Леонида Якубовича привел в восторг пользователей интернет-пространства.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что наследнице есть, чем похвастаться. Пышный бюст и женственные бедра и восхитили мужскую часть подписчиков 24-летней девушки. Варвара выложила фотографию с отдыха. Девушка проводит время на пляже. Фотограф заснял красотку в стильном красном мини-бикини.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Дорого обойдется: в США нашли способ расплаты для Украины за помощь Запада

Границы Незалежной под угрозой

"Рогоносец истории": новый газопровод из России станет "смертью Европы"

В этом убеждены обычные французы, оказавшиеся дальновиднее политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей