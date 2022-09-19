Девушка подобрала костюм не по размеру

Актер Павел Прилучный вывел в свет свою новую супругу – актрису Зепюр Брутян. Пара пришла на показ сериала "Союз спасения. Время гнева", который состоялся в Сочи. Кадры с места событий появились в распоряжении Super.ru.

Для выхода в свет 26-летняя избранница артиста выбрала салатовое платье с глубоким декольте. Пара подошла к месту фотографирования, позируя в обнимку друг с другом. Но девушке оказалось крайне неудобно делать это с накинутым на плечи пиджаком – она поспешила его снять, после прижавшись тесно к супругу. Из-за этого вырез на ее платье слегка приоткрыл пикантные детали тела актрисы.

Прилучный моментально заметил, что его жена показывает журналистам лишнее, и переставил ее так, чтобы на камеру ничего не было видно.

Артист расписался с Брутян еще весной, сыграв свадьбу позднее, в конце августа. В одном из интервью Павел признавался, что режил жениться на Зепюр вскоре после того, как у них завязались отношения – он утверждает, что они являются близкими друг другу людьми. Источники, близкие к паре, говорят, что девушка вышла из семьи строгих нравов, поэтому она хранила невинность до свадьбы.