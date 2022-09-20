Звезды не стало на 55-м году жизни

В сфере отечественного шоу-бизнеса произошла очередная трагедия. Сегодня, 20 сентября, появилась информация о смерти известного российского артиста, звезды телесериалов Владимира Шинова.



Любимец публики умер в самом рассвете сил – актеру было всего 54 года. О печальном событии сообщил друг и коллега покойного, артист Денис Матросов. Он не стал рассказывать, по какой причине оборвался земной путь Владимира. Однако, судя по содержанию траурного заявления, в последнее время знаменитости пришлось вести отчаянную борьбу с серьезным заболеванием.

"Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!" – передает слова Матросова интернет-издание "СтарХит".

Как напоминает портал "МИР24", покойный артист успел сняться в нескольких десятках кинолент. Больше всего российскому зрителю он известен своими блистательными работами в таких популярных телесериалах, как "Склифосовский", "Глухарь", "Мент в законе" и других. Смерть знаменитости стала жестоким ударом для его родных, коллег и знакомых, которые тяжело переживают большую утрату.