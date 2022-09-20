Большая часть звездной груди стала достоянием общественности

Несколько лет назад знаменитый российский телеведущий Александр Цекало связал себя узами брака с молодой артисткой Дариной Эрвин. Влюбленных разделяет огромная пропасть в виде 30 лет, однако она не мешает романтическим чувствам двух знаменитостей.

Конечно, роскошные внешние данные девушки сыграли не последнюю роль в зарождении любовных чувств в сердце Александра. Дарина действительно выглядит потрясающе, что недавно продемонстрировала на широкую публику.

Красотка нарядилась в откровенное красное платье с экстремально глубоким декольте. Скорее, верхняя часть наряда даже не скрывала, а лишь подчеркивала прелести 31-летней знаменитости – большая часть бюста оказалась выставлена на всеобщее обозрение.

Очевидно, что такой смелый кадр привлек огромное внимание общественности. Судя по всему, Дарина получает большое удовольствие от перевозбужденных взглядов публики. Даже на фотографии девушка кокетливо улыбается, обнажив ровный ряд белых зубов. Внешние данные красотки заставили мужскую часть ее поклонников обзавидоваться 61-летнему Цекало.