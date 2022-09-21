Артистка показала себя без прикрас

Популярная российская исполнительница Елена Ваенга до сих пор остается одной из самых любимых артисток россиян. Знаменитость обладает чарующим голосом, который позволил ей забраться на вершину музыкального Олимпа. При этом звезда в отличие от многих своих коллег спокойно относится к естественному старению кожи. Недавно артистка выложила честную фотографию.



Стоит отметить, что в современном мире редко встретишь знаменитость, которая готова показывать свою реальную внешность без фотошопа и ретуши. Видимо, именно поэтому фотография Ваенги вызвала бурную реакцию в интернет-пространстве.

Елена разместила свежий снимок, на котором позирует на фоне лазурной воды. Судя по всему, любимица публики решила отправиться в путешествие. Певица одета в легкое летнее платье. Половину звездного лица прикрывают темные очки. Однако главное внимание людей привлек лоб Елены, испещренный морщинами.

В Сети отметили, что в светской тусовке редко встретишь звезду без ботокса.

"Косметологам есть, где разгуляться на лице 45-летней Елены Ваенги", – пишут в социальных сетях.

Впрочем, очевидно, что саму певицу устраивает ее внешний вид. Тем более, что для пятого десятка Елена выглядит просто роскошно. Ваенга явно не стремится ложиться под нож и издеваться над собственной внешностью.