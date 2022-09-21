Мистическое пророчество ужаснуло публику

Накануне, 20 сентября, культурная сфера пережила страшную трагедию – в автокатастрофе разбился любимец публики, знаменитый российский артист Сергей Пускепалис. Оказалось, что точное пророчество о его гибели появилось в кинематографе несколько месяцев назад.



Удивительно, но трагическое происшествие было предсказано прямо по телевизору. Сергей Пускепалис сыграл одну из главных ролей в провидческой военной киноленте "Бессмертные". Там герой Пускепалиса погибает. При этом он точно знает, что умрет, и даже называет конкретные сроки завершения земного пребывания.

В киноленте у героя артиста спрашивают:

Сколько тебе осталось?

Он говорит:

Три месяца.

Кинолента вышла на экраны в июле этого года. Таким образом, смерть, которая настигла Пускепалиса, пришла ровно через три месяца после появления ставшего мистическим кинофильма. На леденящее душу пророчество обратил внимание знаменитый российский писатель Захар Прилепин.

Напомним, Сергей Пускепалис разбился в автокатастрофе – артист хотел отправить бронированный автомобиль в Донбасс, однако путешествие в этот регион закончилось для него смертью.