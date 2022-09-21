Экс-солистка Hi-Fi изогнулась кошкой и оттопырила перетянутый трусами зад

Экс-солистка Hi-Fi изогнулась кошкой и оттопырила перетянутый трусами зад
Татьяна Терешина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистки продолжают привлекать внимание откровенным контентом

В последнее время практически каждый день в социальных сетях бурно обсуждают новые пикантные фотосъемки прекрасных представительниц российского шоу-бизнеса. На этот раз отличилась певица Татьяна Терешина – бывшая солистка популярной в свое время музыкальной группы Hi-Fi.

Исполнительница хитов "Обломки чувств", "Не дано", "Черный ворон", "Глупые люди" и других решила напомнить о своем существовании весьма откровенной фотосессией.

Для очередной встречи с фотографом артистка выбрала студию с постелью, застеленной кроваво-красным бельем. На этом весьма впечатляющем ложе Татьяна изогнулась дикой кошкой, чем заставила мужскую часть поклонников не на шутку понервничать.

Для съемок исполнительница выбрала откровенный наряд – черное боди с открытой спиной подчеркивает звездные прелести девушки. Поза тоже сыграла свою роль – оттопыренные подтянутые ягодицы Терешиной выгодно смотрятся на фоне ярко-красного постельного белья.

Стоит отметить, что хитрый маркетинговый ход удался. Сейчас имя бывшей солистки популярной группы активно обсуждают в социальных сетях. При этом многие обратили внимание, что 43-летняя певица выглядит потрясающе, судя по всему, Татьяна уйму времени проводит в спортивных залах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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